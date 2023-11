Erick Farias sempre será lembrado pela torcida do Juventude por marcar um dos gols do acesso à Série A de 2024. O atacante chegou em meio à competição para ser a esperança de gols no ataque alviverde, após a saída do Rodrigo Rodrigues para o futebol da Tunísia. No entanto, uma pubalgia atrapalhou o seu melhor desempenho.