O Juventude está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Foi na última rodada, no sufoco e com drama, como o torcedor alviverde já está acostumado. Nada foi fácil para a torcida do Juventude, mas o time conquistou o direito de jogar novamente à elite do futebol brasileiro em 2024. O Ju derrotou o Ceará, de virada, pelo placar de 3 a 1 e garantiu a sua vaga.