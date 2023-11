No duelo que valia o acesso, o Juventude não decepcionou, venceu o Ceará, por 3 a 1, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, e garantiu a sua vaga no Brasileirão 2024. O duelo foi realizado neste sábado (25). Erick Farias, Jadson e Ruan marcaram os gols da equipe alviverde.