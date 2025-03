Parlamento português rejeita voto de confiança e derruba governo de Luís Montenegro

O parlamento português rejeitou, nesta terça-feira (11), um voto de confiança do primeiro-ministro Luís Montenegro , medida que derruba o governo de centro-direita.

A moção teve votos contrários dos socialistas, o principal partido da oposição; da extrema direta Chega e dos deputados de extrema esquerda. Foram 142 votos a 88, com zero abstenção.

Próximos passos

Com a rejeição de confiança, o governo de Montenegro assume um papel interino. O resultado pode promover eleições legislativas antecipadas nas próximas semanas, se o presidente, Marcelo Rebelo de Souza, decidir dissolver o parlamento. Elas podem ocorrer em 11 ou 18 de maio, já anunciou o presidente.

Em comunicado, a Presidência da República portuguesa afirmou que Souza irá se reunir com os partidos políticos nesta quarta-feira (12).

Suposto conflito de interesses

Na segunda-feira (10), os socialistas anunciaram a apresentação de um pedido formal para a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre o possível conflito de interesses que colocou o primeiro-ministro no centro das atenções.

— Não basta dissipar suspeitas — respondeu o secretário-geral do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos.

O chefe de governo e presidente do Partido Social Democrata (PSD, centro-direita) governa sem maioria absoluta e foi implicado em vários casos. O principal envolve uma empresa de prestação de serviços, de propriedade de sua esposa e filhos, com contratos com diversas empresas privadas, incluindo um grupo sujeito a concessões estatais.