O rugido da esperança

Leão XIII, o último a usar esse nome, guiou a Igreja na virada do século 19 para o 20 com coragem. Foi o Papa que enfrentou a questão social de frente. Falou de trabalho digno, de justiça, de equilíbrio entre fé e realidade. Em pleno século 19, já dizia que não dava pra ignorar as dores do mundo moderno. Foi ele quem lançou as bases da Doutrina Social da Igreja. Um precursor do que Francisco, com toda sua ternura e radicalidade, veio aprofundar mais de um século depois.