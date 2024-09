A exposição José Zugno - Um Semeador de Ideias a Serviço da Vida Agrícola chega ao Museu Municipal de Caxias do Sul para celebrar a vida e a obra do agrônomo, naturalista, professor e escritor José Zugno, que neste 2024 completaria 100 anos - ele faleceu em 2008. A mostra marca a reabertura do espaço após três meses em reforma e pode ser conferida até 10 de novembro (confira abaixo).