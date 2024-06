Após vencer o Huachipato por 1 a 0 e, com isso, garantir classificação para as oitavas de final da Libertadores, o Tricolor volta a campo no sábado (8), contra o Estudiantes, buscando o primeiro lugar do Grupo C. E o técnico Renato Portaluppi, que terá praticamente todos os jogadores à disposição, poderá repetir a escalação que foi a campo nesta terça-feira (4) e que também goleou o The Strongest, na semana passada.