Foi apenas um susto a arrancada gremista na Libertadores. Após patinar nas duas primeiras rodadas, o Tricolor empilhou três vitórias seguidas e garantiu um lugar nas oitavas de final com uma rodada de antecedência. O 1 a 0 sobre o Huachipato, nesta terça-feira (4), no Chile, garantiu ao time gremista uma das duas primeiras posições do Grupo C com a possibilidade de decidir o seu destino na partida final desta etapa da competição.