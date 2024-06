Grêmio e Federação Gaúcha de Futebol (FGF) se reuniram nesta terça-feira (4) com o ministro Paulo Pimenta, da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, para reivindicar soluções para os bairros Humaitá, Navegantes e Farrapos, no entorno da Arena e duramente afetados pela enchente que atingiu Porto Alegre.