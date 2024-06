A história do Grêmio na Libertadores é construída por batalhas que muitas vezes se repetem ao longo dos anos. Em 2024, o Tricolor já reeditou com sucesso o confronto com o Estudiantes, em La Plata. Nesta noite, a partir das 21h, será a vez de voltar a Talcahuano, no Chile, para encarar o Huachipato em duelo que pode definir a vaga nas oitavas de final.