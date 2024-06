O acolhimento da torcida em Curitiba deu lugar a um ambiente de isolamento em Talcahuano. Para avançar na Libertadores, nesta terça-feira (4), contra o Huachipato, o Grêmio aposta na blindagem do elenco e no clima de concentração no Chile. Apesar de insuficiente para garantir a vaga nas oitavas de final, um empate é considerado um bom resultado pelo técnico Renato Portaluppi.