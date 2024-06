O grande rival do Huachipato passou por um drama similar ao vivido por Grêmio e Inter em maio. No tsunami de fevereiro de 2010, que devastou parte da costa sul do Chile, o Naval, de Talcahuano, teve o seu estádio, o El Morro, totalmente inundado e precisou mandar os seus jogos por mais de três anos em outras praças da região, incluindo o Estádio CAP, onde o Tricolor decide nesta terça-feira (4) a vaga nas oitavas de final da Libertadores.