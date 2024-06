Embalado após a troca no comando técnico, o Huachipato aposta no bom momento do seu setor ofensivo para vencer o Grêmio, nesta terça-feira (4), e confirmar a vaga inédita nas oitavas de final da Libertadores. Contudo, o mau retrospecto em casa e a vulnerabilidade da defesa são os desafios do time de Talcahuano, que é o atual campeão chileno, mas ainda tenta subir de patamar no futebol sul-americano.