O Huachipato é o adversário do Grêmio pela última vaga nas oitavas de final da Libertadores de 2024. Em jogo de sete gols e com uma virada, os chilenos superaram o Estudiantes por 4 a 3 em La Plata, eliminaram os argentinos e chegaram aos oito pontos no Grupo C, dois a mais que o Tricolor.