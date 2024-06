Com o Grêmio, onde o Grêmio estiver. Os mais de 23 mil gremistas que estiveram no Couto Pereira confirmaram as palavras de Lupicínio Rodrigues. Empurrado pelos seus torcedores, e depois de 29 dias sem jogar pela tragédia no RS, o Tricolor venceu o The Strongest por 4 a 0 e depende só das próprias forças para se garantir nas oitavas da Libertadores. Com seis pontos e quatro jogos, o time de Renato Portaluppi tem duas partidas para superar os 10 pontos do The Strongest. O Huachipato tem oito e o Estudiantes, eliminado, soma quatro.