Para o que serviu o VAR no jogo do Grêmio?

Grêmio enfrentou o Godoy Cruz na noite desta terça-feira (13). Duda Fortes / Agencia RBS

Dois pênaltis a favor do Grêmio. Um em cima de Amuzu com o defensor argentino dando um carrinho e acertando só a perna do jogador do Grêmio. No final do jogo Ronald foi agarrado e derrubado. E o VAR nada fez.

Para que gastar com uma alternativa que consegue ser pior do que os olhos das pessoas? Claro que o Grêmio foi muito ruim outra vez. O goleiro do Grêmio mais uma vez falhou. Volpi chegou em Porto Alegre e deu um carreiraço e colocou Grando, que vinha bem no Gauchão, no banco para nunca mais sair.

O que assusta o torcedor é ver um time muito pobre, sem jogadores de qualidade. Mano e Felipão não estão conseguindo resolver. São oito jogos e só uma vitória do treinador. Ou o Grêmio contrata jogadores na janela ou vai para a Série B.

O Tricolor gasta 20 milhões por mês e tem um time péssimo. Entre os piores da história. E quem sabe Alberto Guerra bote muita gente pra rua e entrega o cargo. Sua gestão é terrível. Como não ganhou ontem deverá jogar mais duas partidas na repescagem da Sul-Americana.