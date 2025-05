A provável escalação do Inter para enfrentar o Nacional

O Inter visita o Nacional em duelo decisivo da Libertadores nesta quinta (15), em Montevidéu. O Colorado precisa pontuar para seguir com suas pretensões de classificação às oitavas de final.

Para o confronto, o técnico Roger Machado segue sem contar com Enner Valencia, Borré e Carbonero.

No meio-campo, Bruno Henrique e Bruno Tabata disputam a posição pelo lado direito.

Provável escalação do Inter

A provável escalação do Inter tem: Anthoni; Aguirre, Victor Gabriel, Vitão e Bernabei; Fernando, Thiago Maia, Bruno Henrique; Alan Patrick, Wesley e Lucca.

Zero Hora

Zero Hora

Zero Hora

Zero Hora

No Uruguai

Zero Hora

Zero Hora

Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.