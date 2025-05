Mano Menezes atualiza situações dos lesionados Cristaldo, Villasanti e Edenilson; saiba mais 

Mano Menezes na casamata no jogo contra o Godoy Cruz.

O Grêmio pode ter retornos importantes para a sequência da temporada. Após o empate com o Godoy Cruz, na última terça-feira (13) , o técnico Mano Menezes atualizou a situação de alguns lesionados.

— O Villasanti e o Edenilson voltaram a treinar. Edenilson está um pouco à frente em termos de condições, Villasanti um pouquinho depois. Mas acredito que levaremos ele para o Morumbi, porque pelo menos para uma parte final do jogo, para fazer um fechamento de jogo com a qualidade que tem, com a experiência que tem, um jogador de alto nível pode nos ajudar — afirmou o técnico Mano Menezes.