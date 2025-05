"Estou muito feliz aqui", diz Arezo após repercussão de entrevista em que afirmava ter recebido proposta para deixar o Grêmio

Uruguaio foi titular da partida contra o Godoy Cruz, na Arena. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

Após o empate contra o Godoy Cruz-ARG, na Arena, na terça-feira (13), Arezo tratou de esclarecer a entrevista que deu ao jornal uruguaio El País, em que admitia que o Grêmio havia vetado sua ida ao Peñarol.

O atacante uruguaio expressou sua felicidade em estar no Grêmio, pediu desculpas ao torcedor pelas falas, que, segundo ele, "saíram do contexto".

— Eu vi a entrevista, creio que saiu um pouco de contexto do que eu falei. Hoje eu estou muito feliz, mas não é novidade que no começo do ano se falava muito do que aconteceria, de que treinador ia vir, jogador ia sair, outro jogador ia ficar. Mas também acho que o Grêmio sempre deixou claro que queria contar comigo, e obviamente eu o mesmo.

— Quero pedir desculpas ao torcedor pelo que passou, por como saiu tudo de contexto, mas estou muito feliz aqui, muito feliz com o grupo, com o time. Aqui me tratam de forma maravilhosa, a torcida me dá muito carinho, que é muito importante para o jogador que está fora do seu país — completou.