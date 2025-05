O Grêmio precisa explicar os absurdos que estamos vendo

Empate com o Godoy Cruz mostra fragilidade do atual time do Grêmio.

Um grande clube com altos investimentos, com grande torcida e com exigência de protagonismo. Essa é a frase óbvia quando se fala do Grêmio. O momento do clube e as suas escolhas, no entanto, precisam de uma explicação mais contundente de quem montou este trabalho. Não se pode admitir tamanha incompetência para a montagem de um grupo para jogar no Tricolor.