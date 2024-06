A fase de grupos da Libertadores está acabando e 15 dos 16 clubes já confirmaram classificação aos mata-matas da competição. O sorteio da próxima fase ocorre na próxima segunda-feira (3), a partir das 13h (horário de Brasília), em Luque, no Paraguai. As etapas eliminatórias, a partir das oitavas de final, serão sorteadas antes da confirmação dos classificados do Grupo C, chave do Grêmio, que precisou ter dois jogos adiados devido à enchente no RS.