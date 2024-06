A bandeira do Rio Grande do Sul tremulou no centro do gramado do Couto Pereira após a goleada sobre o The Strongest. A saudação do fim do jogo feita por Renato Portaluppi e os jogadores encerrou uma noite especial. Mas que precisa ser deixada na memória rapidamente. Depois da vitória na Libertadores, o retorno do Tricolor ao Brasileirão será neste sábado. Mesmo com a grande vitória na primeira partida após 29 dias sem jogos, o alerta de que dificuldades estão por vir pela falta de ritmo de jogo ainda preocupa.