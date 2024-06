Diego Costa não balançou as redes na goleada por 4 a 0 sobre o The Strongest, mas foi um dos grandes nomes do Grêmio nesta quarta-feira (29). Na zona mista após o jogo, o atacante foi questionado sobre ter ajudado as pessoas afetadas pela enchente na Região Metropolitana de Porto Alegre, e afirmou que tudo o que fez se trata de algo necessário.