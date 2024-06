O Grêmio foi um dos clubes que fez sondagens por Matheus Henrique, volante formado na base do clube. Apesar das conexões com o jogador, a chance de um retorno ao Tricolor é muito pequena. O Sassuolo, mesmo rebaixado para a segunda divisão italiana, não pretende se desfazer do jogador sem ter um bom retorno financeiro. Matheus tem contrato com o clube até junho de 2026.