Grêmio empata jogo-treino em preparação para a Copinha 2025

O time sub-20 do Grêmio empatou em 2 a 2 com o Caravaggio, de Santa Catarina , na segunda-feira (23). O jogo-treino serviu como preparação para a Copa São Paulo 2025.

Os gols da atividade realizada no CT Hélio Dourado foram marcados por Alysson Edward, de pênalti, e Hiago , ambos no primeiro tempo.

No domingo (29), antes do embarque para Guaratinguetá, em São Paulo, os guris do Tricolor encaram o profissional do Hercílio Luz, também de Santa Catarina. O confronto será na cidade de Tubarão.