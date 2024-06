O Grêmio vai atacar o The Strongest-BOL. Apesar das dificuldades físicas e da falta de ritmo de jogo, o técnico Renato Portaluppi prepara uma estratégia ofensiva para o jogo desta quarta (29), no estádio Couto Pereira, que marca a volta do Tricolor aos gramados. A postura agressiva passa sobretudo por uma nova combinação no lado esquerdo, com Reinaldo e Soteldo voltando a atuar juntos.