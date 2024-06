Sem trabalho há um mês, desde que a enchente suspendeu os jogos da dupla Gre-Nal, o ambulante Michel Xavier, 37 anos, "se mudou" para Curitiba nesta semana. O morador do bairro Mário Quintana, na zona norte da Capital, aposta na venda de toucas, camisetas e bandeiras do Grêmio e do Rio Grande do Sul, nos jogos contra The Strongest, nesta quarta-feira (29), e Bragantino, no sábado (1º), para recuperar a renda perdida nas últimas semanas.