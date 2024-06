Depois de quase um mês sem entrar em campo em função da enchente no RS, o Grêmio volta a jogar nesta quarta (29), às 19h, no Couto Pereira, em Curitiba, contra o The Strongest, pela Libertadores. Mais cedo, também nesta quarta, a partir das 16h, a live "Central do Torcedor" faz o aquecimento para a partida.