O Grêmio deve encontrar um gramado de boa qualidade no estádio Couto Pereira tanto na partida contra o The Strongest, nesta quarta-feira (29), quanto nos jogos contra Bragantino, no sábado (1º), e Estudiantes, no dia 8. Na vitória do Coritiba por 3 a 0 sobre o Operário-PR, nesta segunda (27), o campo apresentou boas condições.