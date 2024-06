Após as três partidas que disputará em Curitiba, o Grêmio deseja deslocar a sua "base" para o Rio de Janeiro. Para isso, o Tricolor tenta inverter o mando do jogo contra o Botafogo, no dia 16, e busca um acordo com o Inter para disputar o Gre-Nal do dia 22 de junho no Maracanã. A ideia, entretanto, ainda enfrenta obstáculos.