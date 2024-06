Gre-Nal no Maracanã. Grêmio jogando no Beira-Rio. Inter treinando no CT Luiz Carvalho. Para o volante gremista Pepê, situações assim devem ser normalizadas após a enchente que castigou o Rio Grande do Sul. Em entrevista na concentração tricolor, em Curitiba, o meio-campista defendeu que os dois grandes da Capital unam forças para amenizar as dificuldades impostas pelo calendário e, ao mesmo tempo, ajudar o povo gaúcho.