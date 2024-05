Depois de mais de 20 dias, a água finalmente deixou a área onde fica o gramado da Arena. Após a inundação ter cedido no local, os prejuízos começaram a ficar evidentes no estádio do Grêmio. Onde existia o verde do campo até o início de maio, agora só fica exposto o marrom da lama e da grama que acabou danificada pelo alagamento que tomou o espaço do estádio.