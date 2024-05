O técnico Renato Portaluppi ganha seu primeiro reforço em Curitiba. Na fase final de recuperação de uma lesão muscular na coxa esquerda, o lateral-esquerdo Mayk é aguardado nesta segunda-feira (27) para as atividades no CT do Coritiba. Além dele, a comissão técnica vai convocar Geromel e Pavon para seguirem com suas recuperações em solo paranaense. A dupla deverá viajar na próxima quinta-feira (30). O primeiro treinamento está marcado para as 15h30min desta segunda.