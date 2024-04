Referência e capitão do Grêmio, o zagueiro Pedro Geromel passará por cirurgia no braço esquerdo. O camisa 3 teve confirmada uma fratura da diáfise da ulna esquerda, um dos ossos do antebraço, sofrida no primeiro tempo contra o Estudiantes, pela Libertadores. O jogador de 38 anos precisará passar por uma cirurgia nesta sexta-feira (26).