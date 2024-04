A relação que rendeu o gol da vitória do Grêmio na terça-feira (23) é fruto de longa e produtiva parceira entre Gustavo Nunes, 18 anos, e Nathan Fernandes, 19. A dupla de atacantes trilhou junta os últimos passos nas categorias de base do clube e agora briga por espaço entre as opções de Renato Portaluppi no profissional. Uma relação que teve início em 2022, na equipe sub-17, e que nasceu a partir de duas abordagens diferentes adotadas no clube. E também do casamento de personalidades bem diferentes.