Um abraço ao apito final da vitória de 1 a 0 do Grêmio sobre o Estudiantes reuniu os três protagonistas de uma noite histórica. Renato Portaluppi acolheu Gustavo Nunes e Nathan Fernandes, autor do gol da noite, caminhou até o meio do campo, e comemorou com seus jogadores um resultado que mantém sua equipe viva na Libertadores.