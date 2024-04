O Grêmio está vivo na Libertadores. Quase 41 anos depois da Batalha de La Plata, o Tricolor novamente fez jogo de sobrevivência e conquistou grande resultado contra o Estudiantes. Com um jogador a menos, o gol de Nathan Fernandes garantiu a vitória por 1 a 0 na noite desta terça (23), no Estádio Uno, e os primeiros três pontos da equipe gaúcha no Grupo C.