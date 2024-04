O Grêmio, enfim, venceu a primeira partida na Libertadores desta temporada. Com um a menos desde o começo do segundo tempo, o Tricolor fez 1 a 0 no Estudiantes e somou seus primeiros três pontos na principal competição sul-americana. Nathan Fernandes, aos 29 minutos da etapa final, marcou o solitário gol em La Plata.