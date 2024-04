Na minha coluna que saiu nesta manhã de terça-feira (23), falei que o duelo gremista em La Plata seria de sangue, suor e lágrimas. Pelos desfalques, não poderia ser só na bola. Teria de ser na alma, com sofrimento. Bingo. Só não imaginava os requintes: o Grêmio ganhou do Estudiantes por 1 a 0, com um jogador a menos. Villasanti foi expulso a 20 do segundo tempo. Só que o Tricolor tem Renato. Quanto mais dificuldades, mais coelhos saem da cartola. Tudo o que ele pensou deu certo na vitória que recoloca o time na luta pela classificação.