Pode parecer maluquice, mas, diante do cenário, voltar vivo de La Plata é bom para a sequência do Grêmio na Libertadores. A tarefa de Renato e cia muda de figura sem Diego Costa, e com Pepê voltando de lesão. Em vez de começar a acreditar no milagre já nesta rodada, melhor deixá-lo para depois.