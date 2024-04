As Gurias Gremistas não tiveram a melhor sorte em Santana de Parnaíba na tarde desta segunda-feira (22). Sonhando com uma vitória para ingressar no G-4, o Tricolor desperdiçou as oportunidades que teve, e viu o Bragantino balançar as redes no apagar das luzes, com Isa Rangel, para garantir o 1 a 0. O resultado deixa o Grêmio na oitava colocação, com nove pontos.