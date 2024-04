Vindo de duas vitórias seguidas no Brasileirão, o Grêmio agora buscará somar os primeiros pontos na Libertadores. E o adversário desta terça-feira (23) vive um grande momento. O Estudiantes venceu seus últimos cinco jogos e chega embalado com a classificação para a semifinal da Copa da Liga Argentina. Saiba como joga e os pontos fortes e fracos do time comandado por Eduardo Domínguez.