O Grêmio tem um problema importante no ataque para o jogo decisivo contra o Estudiantes, nesta terça (23), pela Copa Libertadores. Neste domingo, o centroavante Diego Costa relatou ainda sentir dores na coxa esquerda e, por isso, deve ficar fora da viagem a La Plata, na Argentina. Com isso, o técnico Renato Portaluppi prepara a equipe com João Pedro Galvão no time titular.