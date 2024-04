A busca por um novo centroavante é uma das prioridades do Grêmio para a sequência da temporada. Mas o clube não quer meramente um camisa 9 para compor o grupo. Apesar do bom momento de Diego Costa, a ideia é investir em um atacante goleador, de certo impacto e, principalmente, com estofo para ser titular do time de Renato Portaluppi.