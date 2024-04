Além de comissão técnica e dirigentes, Alberto Guerra, no comando da direção gremista, entrou para a história do clube neste sábado (6) ao ser o presidente do segundo heptacampeonato gaúcho da trajetória mais que centenária do Tricolor. Ainda no gramado, logo após a vitória sobre o Juventude, na Arena, o presidente do Grêmio reforçou a importância histórica do título — a última sequência de sete taças foi em 1968.