A largada do Grêmio em 2024 tem o título do Gauchão e a sequência de algo que já se tornou tradição no clube: a formação de pontas, os atacantes de lado de campo. Além de Gustavo Nunes, que se firmou como titular da equipe ao longo do Estadual, Nathan Fernandes se estabeleceu como uma alternativa muitas vezes acionada por Renato Portaluppi.