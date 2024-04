O Grêmio espera ter um reforço no ataque para a partida da próxima terça-feira (23), às 19h, pela Libertadores. Em entrevista ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha, o vice-presidente de futebol do Tricolor, Antonio Brum, afirmou que a torcida gremista pode criar "esperanças" sobre a volta de Diego Costa no duelo com o Estudiantes, na Argentina.