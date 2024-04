O vice-presidente de futebol do Grêmio, Antonio Brum, esteve no programa Show dos Esportes da Rádio Gaúcha, na noite desta sexta-feira (19), e falou sobre os movimentos de mercado nesta reta final de janela de transferências. Um dos principais assuntos foi a contratação de Edenilson, mesmo após a passagem do atleta pelo Inter entre 2017 e 2022.