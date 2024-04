O Grêmio anunciou a contratação do meio-campista Edenilson, do Atlético-MG. O ex-jogador do Inter assinou contrato com o Tricolor até o final de 2025 e poderá disputar o Brasileirão e a Copa do Brasil. Caso o time gremista se classifique às oitavas da Libertadores, ele também poderá ser inscrito.