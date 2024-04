Próximo adversário do Grêmio, o Estudiantes conquistou sua primeira vitória na Libertadores. Na noite desta terça-feira (9), o time argentino sofreu, mas bateu o The Strongest por 2 a 1, de virada, em La Plata. Guido Carillo e Edwuin Cetré anotaram os gols do time da casa. Enquanto Enrique Triverio balançou as redes para os visitantes.